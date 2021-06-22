В некоторых районах Петербурга отключили электричество

В жилых домах, магазинах и на улицах Петербурга внезапно отключили электричество. Инцидент произошел вечером 21 июня, в понедельник. На перебои со светом пожаловались жители Кировского, Московского, Калининского и Приморского районов.

Так, без света остались не только жители домов, но и сотрудники магазинов, а также пешеходы и автомобилисты на светофорах. Причиной перебоев стала авария на трансформаторной подстанции. Как сообщает пресс-служба “Россети Ленэнерго” аварию устранили к 21:45. Ранее петербуржцы заметили задымление в районе дома №24 по проспекту Гагарина. При этом в Приморском районе свет вернули к 9 часам вечера, а в Кировском районе - к 20:25.

“Раздался какой-то резкий звук во дворе, и пропало электричество”, - жаловались жители Калининского района.