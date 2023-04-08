Этой ночью жителей Горелово и Новогорелово спасали свечи и тазики с водой

Поздним вечером 7 апреля некоторые жители Горелово и Новогорелово устроили ужин при свечах, но не из-за романтического настроения, а потому, что все мгновенно погрузилось во мрак. Кроме того, в кранах пропала вода.

Сообщения об отключении электроэнергии посыпались в социальных сетях. Например, пользователи группы "ВКонтакте" "Горелово Новогорелово" заметили, что пропали не только свет и вода, но местами даже связь.

Согласно данным СМИ со ссылкой на ПАО "Ленэнерго", проблема была связана с технологическим нарушением на оборудовании. Электричество начало возвращаться в дома местных жителей около 20:43, но некоторые граждане сидели без света и воды вплоть до поздней ночи.

Оказалось, что были даже такие жильцы, кто из-за отключения электричества застряли в лифтах. Также наблюдались сбои в работе светофоров.

Neva.Today со ссылкой на местную администрацию отметила, что из-за технологического сбоя на подстанции "Ленэнерго" отключение затронуло и Красное Село.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в более чем 10 районах Петербурга за месяц специалисты планируют провести около 80 испытаний теплосетей. Мероприятия стартовали еще 28 марта.