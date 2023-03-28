В Петербурге с 28 марта по 27 апреля специалисты проведут более 80 испытаний теплосетей

В 12 районах Санкт-Петербурга за месяц специалисты планируют провести более 80 испытаний теплосетей. Мероприятия стартуют уже во вторник, 28 марта.

Так, первым на очереди стоит Красносельский район, - именно с него сотрудники ГУП "ТЭК СПБ" начнут температурные испытания теплосетей. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Уточняется, что мероприятия продлятся с 28 марта по 27 апреля. За это время планируют провести испытания теплосетей 12 районов, среди которых Приморский, Василеостровский, Невский, Выборгский, Красногвардейский, Колпинский и Пушкинский. В общей сложности будет проведено 88 испытаний.

Уточняется, что 29 марта специалисты приступят к осмотру труб во Фрунзенском районе, а 30 и 31 - в Московском.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что учащимся Ленобласти напомнили об опасности игр с электричеством.