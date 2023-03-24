Школьникам Ленобласти напомнили об опасности игр с электричеством

С началом весенних каникул энергетики Ленинградской области напомнили школьникам об осторожности при использовании электричества и предупредили об опасности игр с ним.

Правила безопасности при использовании электрических приборов рассказали специалисты "ЛОЭСК". Так, в период отдыха от школьных занятий призвали к осторожности не только самих учащихся образовательных учреждений, но и взрослых. Об этом пишет Neva.Today.

Энергетики отметили, что нежелательно играть рядом с энергообъектами, а также под линиями электропередач. Кроме того, нельзя приближаться к оборванным проводам. Находясь в помещении, ребенку запрещено засовывать пальцы в розетку и пользоваться электроприборами рядом с водой.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Кировском политехническом техникуме Ленобласти электроэнергетики провели встречу со студентами и выпускниками областного колледжа, которые в ближайшим будущем станут их коллегами.