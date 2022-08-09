Энергетики АО «ЛОЭСК» оперативно восстановили электроснабжение потребителей

В минувшие выходные над территорией Ленинградской области прошел ураганный ветер с переходом в ливневый дождь. В результате неблагоприятных погодных явлений в ряде населенных пунктов произошли аварийные отключения электроэнергии.

В зоне ответственности АО «ЛОЭСК» было зафиксировано 13 аварийных отключений, из-за падений деревьев на провода воздушных линий электропередачи 0,4 - 10 кВ.

Для устранения последствий непогоды энергетики работали в круглосуточном режиме, с дополнительным привлечением сил и средств.

В Центральном филиале АО «ЛОЭСК» ураган больше всего затронул Тосненский район. В результате отключений в высоковольтных сетях смежных сетевых организаций частично было обесточено 3 населенных пункта, частный сектор. «Из-за сильного, ураганного ветра деревья попадали на провода и опоры. Энергетики с привлечением специальной техники оперативно устранили все повреждения и запитали потребителей», — отметил директор Центрального филиала Эдуард Власюк.

Разгул стихии устранили к вечеру 7 августа. На данный момент практически все потребители запитаны, проводятся работы по восстановлению нормальной схемы электроснабжения. Также линейный персонал спиливает угрожающие ветки деревьев в охранных зонах линий электропередачи.