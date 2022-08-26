АО «ЛОЭСК» на территории «ГУП Леноблводоканал» провели тренировку

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду энергетики Восточного филиала АО «ЛОЭСК» отработали условное аварийное отключение.

По сценарию произошло аварийное отключение электроснабжения на социально-важном объекте ответственного потребителя «ГУП Леноблводоканал», комплексные очистные сооружения. Поступил сигнал диспетчеру, оперативно-выездная бригада прибыла на место выяснила причину отключения, ремонтный персонал в кратчайшие сроки запитал объект от дизельного генератора мощностью 160 кВт. В совместных учениях задействовали 12 человек и 5 единиц техники.

«Мы часто проводим подобные тренировки с коммунальными службами. Социально-важные объекты всегда приоритете, к тому же отрабатываются навыки эффективного взаимодействия различных сил и служб» _- рассказал директор Восточного филиала АО «ЛОЭСК» Владимир Летунов.