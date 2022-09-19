АО «ЛОЭСК» подключил к своим сетям два новых жилых комплекса в Мурино

Свет дали в многоквартирных домах, детских садах и поликлиниках.

АО «ЛОЭСК» обеспечило электроэнергией жилой квартал «Мой мир» на Воронцовском бульваре в Мурино. К электросетям подключены жилые дома, с общей площадью квартир более 110 тысяч кв.м, уличное освещение и видеонаблюдение на детских и спортивных площадках. Также сетевая компания создала внешнюю схему электроснабжения для детского сада и поликлиники, расположенных на территории жилого квартала.

В общей сложности АО «ЛОЭСК» обеспечило застройщику около 5 мВт мощности. В рамках подключения к сетям электроснабжения энергетики построили 4 блочные комплектные трансформаторные подстанции и проложили около 5 километров кабельных линий.

К началу учебного года АО «ЛОЭСК» обеспечило электроснабжение по постоянной схеме трех корпусов ЖК «Три кита», а также подключило к электрическим сетям и подали электроэнергию в детский сад, расположенный на территории ЖК.