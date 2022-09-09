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В первом полугодии АО «ЛОЭСК» подключило почти две тысячи новых абонентов

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© Фото: ЛОЭСК

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На рабочем совещании в компании подвели итоги производственно-хозяйственной деятельности первой половины 2022 года.
 
Главные показатели деятельности электросетевой организации – количество новых потребителей и объем передаваемой электроэнергии. За первые 6 месяцев работы в этом году специалисты АО «ЛОЭСК» подключили к сетям компании 1 994 новых абонента. Среди них 30 социально-значимых объектов и 18 крупных коммерческих предприятий. Общая мощность составила 65,5 МВт.
 
 
Еще один большой пласт работы за эти полгода – это подготовка к осенне-зимнему периоду. Энергетики проводят ремонтную кампанию, чтобы обеспечить надежность электроснабжения на своих сетях.
 
«Реализации ремонтной программы мы уделяем особое внимание. Качественное ее выполнение – залог бесперебойного электроснабжения потребителей в зоне ответственности АО «ЛОЭСК» в период пиковых нагрузок. Подготовка к отопительному периоду идет в точном соответствии с графиком и планами. Всегда нужно работать на опережение, поэтому в первом полугодии мы отремонтировали 50 силовых трансформаторов, обновили оборудование более чем на 120 подстанциях и распределительных пунктах. И сейчас дальше продолжаем подготовку к осенне-зимнему периоду», – рассказал Первый заместитель Генерального директора - Технический директор АО «ЛОЭСК» Нияз Магдеев.
 
К тому же сотрудники компании расчистили трассы воздушных электролиний от лишней растительности, деревьев и кустарников, которые могли бы стать причиной аварийных ситуаций на сетях АО «ЛОЭСК». В общей сложности профилактику провели на площади в 12,3 гектар.

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