В первом полугодии АО «ЛОЭСК» подключило почти две тысячи новых абонентов

На рабочем совещании в компании подвели итоги производственно-хозяйственной деятельности первой половины 2022 года.

Главные показатели деятельности электросетевой организации – количество новых потребителей и объем передаваемой электроэнергии. За первые 6 месяцев работы в этом году специалисты АО «ЛОЭСК» подключили к сетям компании 1 994 новых абонента. Среди них 30 социально-значимых объектов и 18 крупных коммерческих предприятий. Общая мощность составила 65,5 МВт.

Еще один большой пласт работы за эти полгода – это подготовка к осенне-зимнему периоду. Энергетики проводят ремонтную кампанию, чтобы обеспечить надежность электроснабжения на своих сетях.

«Реализации ремонтной программы мы уделяем особое внимание. Качественное ее выполнение – залог бесперебойного электроснабжения потребителей в зоне ответственности АО «ЛОЭСК» в период пиковых нагрузок. Подготовка к отопительному периоду идет в точном соответствии с графиком и планами. Всегда нужно работать на опережение, поэтому в первом полугодии мы отремонтировали 50 силовых трансформаторов, обновили оборудование более чем на 120 подстанциях и распределительных пунктах. И сейчас дальше продолжаем подготовку к осенне-зимнему периоду», – рассказал Первый заместитель Генерального директора - Технический директор АО «ЛОЭСК» Нияз Магдеев.

К тому же сотрудники компании расчистили трассы воздушных электролиний от лишней растительности, деревьев и кустарников, которые могли бы стать причиной аварийных ситуаций на сетях АО «ЛОЭСК». В общей сложности профилактику провели на площади в 12,3 гектар.