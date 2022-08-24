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Более 500 обращений поступило в телеграм-бот ЛОЭСК за 2 месяца работы сервиса

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© Фото: ЛОЭСК

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Подводим первые итоги работы нового способа взаимодействия с потребителями.

Свой telegram-бот для повышения качества обслуживания потребителей компания запустила в тестовом режиме в июне 2022 года. Через мессенджер можно получить ответ на любой вопрос о технологическом присоединении, нарушении электроснабжения, состоянии сетей и качества электроэнергии на сетях АО «ЛОЭСК».

«Мы увидели, что такой формат обратной связи действительно пользуется спросом у наших клиентов. За два месяца работы telegram-бота профильными специалистами обработано более 500 обращений. Больше всего людям понравилась возможность подключения адресных уведомлений о плановых и аварийных отключениях электроэнергии. Уже получаем положительные отзывы от потребителей о таком нововведении», – рассказал Первый заместитель Генерального директора – Технический директор АО «ЛОЭСК» Нияз Магдеев.

Система оповещений об отключениях в сетях АО «ЛОЭСК» также набирает свою популярность. Если в первые дни работы нового сервиса поступало в среднем 1-2 запроса на регистрацию в системе оповещения, то сейчас бот ежедневно принимает не менее 5 заявок.
К сожалению, значительная часть запросов по подключению к адресным оповещениям поступает от абонентов, не являющихся потребителями АО «ЛОЭСК», и, в таких случаях, наши специалисты не могут предоставить необходимую информацию.

Основной этап тестирования нового сервиса прошел, АО «ЛОЭСК» переводит его в режим полной эксплуатации. Сейчас в разработке находятся новые функции telegram-бота. Обо всех нововведениях мы будем сообщать на нашем сайте и в соцсетях.

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