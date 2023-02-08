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К электрическим сетям "ЛОЭСК" за год подключили устройства общей мощностью 165,3 МВт

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© Фото: пресс-служба ЛОЭСК

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В Ленинградской области за 2022 год специалисты подключили к электросетям около пяти тысяч принимающих устройств мощностью 165,3 МВт.

В общей сложности около 85% подключенных устройств к электросетям "ЛОЭСК" за прошлый год пришлось на физических лиц, 10% - на юридических, еще 5% - это работы на объектах индивидуальных предпринимателей. Об этом пишет Neva.Today.

К электросетям за прошлый год специалисты подключили ряд социальных объектов, среди которых многоквартирные дома, детские сады, школы, медицинские учреждения и объекты инженерной инфраструктуры. Кроме того специалисты провели работы по подключению на терминале, производящем и перегружающем сжиженный природный газ, ООО "Криогаз-Высоцк" и на перегрузочном комплексе ООО "Порт Высоцкий".

За 2022 год АО "ЛОЭСК" также поучаствовал в развитии станций для зарядки электромобилей в Кингисеппском, Всеволожском, Выборгском и Киришском районах.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что ремонт системы электроснабжения - это один из самых кропотливых и сложных видов работ. 

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