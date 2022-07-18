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В Финляндии готовятся к отключению электричества

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© Фото: pxhere.com

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В Финляндии начался дефицит электроэнергии после того, как там отказались от российских энергоносителей, газа и нефти, который сложно чем-то заместить. Об этом сообщает Mash.city.

По информации электросетевого оператора страны Fingrid, отключения света, составляющие максимум два часа, будут чередоваться. Отключать её будут только в случае чрезвучайной ситуации. Обстоятельства зимой в стране зависят от запуска третьего энергоблока АЭС «Олкилуото».

После посещения АЭС Линтиля написал в социальных сетях, что об "Олкилуото" есть обнадеживаюшая информация. Оно будет работать на полную мощность 1600 МВт в сентябре, а уже в июле уже 60% от максимума. Швеция сейчас покрывает на 15-20% рынок энергодефицита Финляндии.

 

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