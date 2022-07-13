Сети АО «ЛОЭСК» успешно прошли испытание непогодой

Над территорией Ленинградской области прошел атмосферный фронт, сопровождавшийся сильными ливневыми дождями, грозами и усилением порывов ветра до 28 м/с. В результате неблагоприятных погодных явлений в ряде населенных пунктов произошли аварийные отключения электроэнергии.

В зоне ответственности АО «ЛОЭСК» было зафиксировано 8 аварийных отключений, связанных с падением деревьев на провода воздушных линий электропередачи класса напряжения 0,4 - 10 кВ.

Для ликвидации последствий происшествий в общей сложности было задействовано 6 аварийно-восстановительных бригад c привлечением специальной техники.

Сильнее всех непогода коснулась Восточного и Центрального филиалов АО «ЛОЭСК». В результате отключений в высоковольтных сетях смежных сетевых организаций частично было обесточено 3 населенных пункта. Благодаря совместной работе диспетчерских служб все потребители были оперативно переведены на резервные схемы питания. «Несмотря на сложные погодные условия, действовавший в компании режим повышенной готовности позволил обеспечить восстановление электроснабжения потребителей в кратчайшие сроки, энергетики работали в круглосуточном режиме», —отметил директор Центрального филиала Эдуард Власюк.

Выстроенный, конструктивный диалог в рамках межведомственного взаимодействия с Главным управлением МЧС России по Ленинградской области и плотное взаимодействие с органами власти и ЕДДС позволили энергетикам оперативно получать информацию о технологических нарушениях, максимально быстро реагируя и устраняя их.