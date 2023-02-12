Глава СК РФ Бастрыкин заинтересовался частыми отключениями тепла и света в Адмиралтейском районе Петербурга

Жители Адмиралтейского района часто жалуются на частые отключения электричества и тепла. Ситуации заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах процессуальной проверки по сообщению об отключении от тепла и электричества в жилых домах Адмиралтейского района. Об этом стало известно накануне, 11 февраля. Об этом сообщает Neva.Today.

Напомним, что проживающие в этом районе петербуржцы неоднократно жаловались на то, что температура в жилых помещениях не соответствует норме. Перепады тепла негативно влияют на ремонт в квартире и доме.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту снова здания на проспекте Бакунина в Петербурге. Здание, которое может иметь историческое значение, начали сносить.