Глава СК РФ Бастрыкин заинтересовался сносом здания на проспекте Бакунина в Петербурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту снова здания на проспекте Бакунина. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что происходит снос здания, которое может иметь историческое значение, несмотря на внимания к данному объекту со стороны правоохранительных органов и протесты градозащитников. Также разрешение на снос было санкционировано судом.

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и расследовать все изложенные обстоятельства, а также установить, является ли здание историческим. И если оно является таковым, то принять меры для сохранности дома.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с застройкой Шуваловского парка в Петербурге. Он поручил подготовить и предоставить готовый доклад о ходе проверки по факту законности застройки.