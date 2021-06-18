Драка в метро закончилась для петербуржцев больницей

В петербургском метрополитене произошла драка, закончившаяся госпитализацией пассажиров. Инцидент произошел вечером 17 июня, в четверг. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”.

По словам свидетелей, трое неизвестных устроили драку с одним из пассажиров прямо в вагоне метро. Конфликт возник на подъезде к станции метрополитена “Приморская”. В итоге пострадавшим потребовалась госпитализация. У двоих мужчин диагностировали множественные травмы, однако их состоянию ничего не угрожает.

На данный момент полиция изучает все факты случившегося и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.