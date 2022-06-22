Эволюция хоккея с шайбой: как и почему менялся этот вид спорта

Знания о классическом хоккее на льду с шайбой пришли к нам из древности. Его родоначальник, согласно исследованиям историков, возник в XVI веке в Голландии. Со временем этот вид спорта менялся пока в XIX веке не приобрел очертания современного - первый матч зарегистрировали в 1875 году в Монреале. Днем рождения же отечественного хоккея считается 22 декабря 1946-го - это дата старта первого чемпионата СССР. О переменах в правилах и восприятии игры рассказали тренеры и эксперты из области спорта.

Хоккей века прошлого и нынешнего, говорит владелец хоккейного клуба «Атака» Данила Губкин, - можно сказать, разные виды спорта. И вот почему.

Инвентарь и экипировка

«В целом хоккей, конечно, остался хоккеем, но в связи с развитием технологий в спорте кардинально меняется все», - говорит наш собеседник. Когда начали пользоваться главным атрибутом - клюшкой - точно неизвестно. Первое официальное свидетельство относится к XVII веку - тогда на одном из полотен голландского живописца появились люди, гоняющие что-то по замерзшему озеру изогнутыми палками. Считается, что первую хоккейную клюшку изготовили в 1852 году - она находится в частной коллекции. Долгое время их делали из дерева, преимущественно ивы и клена, на смену которым пришел дуб. Главное достоинство этого материала - прочность. Недостаток такого изделия - существенный вес (около килограмма).

За последние сто лет клюшка изменилась до неузнаваемости, став 360-370-граммовой и композитной. «Облегчение инвентаря в хоккее происходит для поднятия динамики игры, стартовой и общей скорости», - пояснил Губкин.

«Сегодня процесс производства клюшки - это целое искусство», - добавил вице-президент Университета «Синергия», заведующий кафедрой спортивного менеджмента, профессор Владимир Леднев. Действительно, у каждого бренда есть свои зарегистрированные материалы. Например, у Бауэр (Bauer) - это Текстрим (TeXtreme) (фирменное плетение), который также используется при изготовлении деталей болидов Формулы-1.

Главное - такой снаряд не только легок в использовании, но и более эффективен, чем его «предок». «Если раньше при броске игрок задействовал мощь рук, то современная композитная клюшка при правильно подобранном флексе (жесткости) позволяет создать некий эффект тетивы - спортивный атрибут немного изгибается (это заметно при замедленной съемке), благодаря чему шайба быстрее летит. Кроме того в пере, чтобы гасить вибрации, поступающие от приема, также используются специальные пены различных плотности и состава», - рассказал коммерческий директор сети магазинов хоккейной экипировки «Форма» Дмитрий Милов.

Эволюционировали и другие предметы. «Современная хоккейная экипировка стала легче на три - четыре килограмма. Коньки стали прочнее. Полет шайбы после броска стал быстрее и достигает 150 километров в час, за счет использования в производстве клюшек углеродного волокна», - добавил мастер спорта, чемпион Европы, бывший профессиональный хоккеист, а ныне - тренер по хоккею Никита Васильев.

«Бренды выпускают обновленные модели шлемов, которые разрабатывают совместно с различными медицинскими учреждениями, занимающимися изучением травм головного мозга», - подчеркнула руководитель коммерческого направления женского футбольного клуба ЦСКА, а в прошлом - пресс-атташе юниорской сборной России по хоккею Элина Магомедова.

От прудов и озер до стадионов

Совершенно очевидно, что результативности, а также зрелищности добавляет не только то, чем играешь, но и где это делаешь. По словам Элины Магомедовой, Россия активно переходит на канадские площадки. Их размер - 60х26 метров. Таковым, например, был каток «Виктория» в Монреале, на котором провели первый официальный матч.

Хоккейные коробки бывают разными. Удовлетворить если не всем, то точно многим требованиям сможет строящаяся в Петербурге СКА Арена, чьи площадки - основная и тренировочная - смогут трансформироваться под самые разные стандарты и виды спорта: 61х26, 61х28, 61х30, 60х30, 60х28, 60х26, 58х28, 56х26. Многофункциональный комплекс к слову станет новым «домом» для петербургского СКА, а также будущих чемпионов, ведь стадион сможет разместить у себя детские секции.

«За все время не изменилось лишь одно - чтобы стать профессионалом, в хоккей нужно прийти еще ребенком. А чтобы просто играть, возраст не важен, достаточно лишь желания», - отметил Никита Васильев.

Состав команд и правила игры

Как рассказал Владимир Леднев, за последние лет 30 изменилось многое, включая количество игроков: если раньше, говорит он, в коллективе было шесть защитников и девять нападающих, то теперь используют «четыре пятерки».

Что до турниров, то практически во всех, по словам нашего собеседника, отменили ничьи - игра продолжается до победы одной из команд: «Или дополнительное время, или овертайм, иногда лидера определяют по буллитам».

За сто лет существования хоккей, продолжил Никита Васильев, оброс не только новыми методиками и направлениями в развитии мастерства спортсменов, но и изменениями регламента судейства. Так, ряд силовых приемов, который был доступен ранее, получил ограничения. В начале 2000-х, добавил главный редактор издания «Ставки на спорт» Вадим Линьков, в НХЛ драки присутствовали в 40% матчей, сейчас - лишь в 15%.

В начале «нулевых», рассказал эксперт, Лига приняла комплексный пакет изменений: «Нейтральная зона была уменьшена с 54 до 50 футов. Вратарю запретили играть с шайбой за пределами отведенной трапециевидной зоны за сеткой. А команде, пробросившей шайбу, - производить какие-либо замены игроков до следующего вбрасывания».

Перемены коснулись даже видеопросмотров. Обратиться к ним могут как команды, например, подозревающие, что вратарю были созданы помехи, так и судьи, считающие, что тот или иной хоккеист коснулся шайбы высоко поднятой клюшкой.

Хоккей стал «умнее» и безопаснее

По словам Вадима Линькова, значительно вырос «хоккейный IQ»: каждая команда имеет огромный тренерский штаб, учитывающий мельчайшие детали игры, схемы которой только усложняются: «В НХЛ хоккей стал более комбинационным. Абсолютное большинство команд старается играть за счет контроля шайбы, не упрощая процесс до «вброс в зону - борьба за шайбу».

А в 2012 году, говорит он, коллективы начали обзаводиться аналитиками, изучающими показатели статистики как конкретной команды, так и ее соперников. Но и это не все. Быть на высоте нынешним хоккеистам помогают эксперты, в том числе по правильному питанию и физической нагрузке. Что касается подготовки, к ней подключились даже эксперты из других видов спорта: конькобежного, шорт-трека, тяжелой и легкой атлетики.

«В 1980 - 1990-х годах не уделялось столь серьезного внимания катанию. Защитник мог быть физически сильным и габаритным и этого вполне хватало для выполнения его прямых функций. В современном хоккее все игроки имеют отличную коньковую подготовку», - рассказал Вадим Линьков.

Возвращаясь к теме драк отметим, что в 2011 году возник так называемый департамент безопасности игроков, который, во-первых, призван научить хоккеистов соблюдать определенные требования, а, во-вторых, имеет право применять дисциплинарные меры к тем, кто совершает на льду опасные действия.

«После нескольких смертей хоккеистов из-за полученных ударов в голову Лига ввела правило - если есть подозрение на сотрясение мозга, нужно немедленно покинуть площадку и отправиться на осмотр к врачу», - отметил Линьков.

Болельщики vs игроки

НХЛ, сетует Вадим Линьков, стареет. Сейчас средний возраст хоккейных фанатов, говорит он, составляет 49 лет, хотя еще в 2000 году он был 33 года. Не помогает привлечь более молодую аудиторию даже активное развитие соцсетей. «Теперь Лига собирается осваивать TikTok», - признался наш собеседник.

А вот у самих спортсменов, кажется, наметилась тенденция к омоложению состава, говорит Элина Магомедова. Такой вывод эксперт сделала, наблюдая за КХЛ: «Трендсеттером выступил питерский СКА, который одним из первых допустил свою молодежку до вызова в первую команду. Например, Матвей Мичков, нападающий ХК СКА, стал самым результативным игроком в истории юношеских Олимпийских игр. В 16 лет он дебютировал в составе национальной сборной на Еврохоккейтуре в Финляндии, тем самым став молодым игроком в истории сборных России и СССР. Также в составе национальной сборной Матвей забил гол в ворота сборной Швеции, что позволило ему стать самым молодым автором заброшенной шайбы в истории сборных России и СССР, причем шайба была заброшена в стиле лакросс».

А что же дальше?

Конечно, хоккей продолжит развиваться. В этом уверены абсолютно все наши собеседники. Последующие перемены, по их мнению, коснутся всего: и экипировки, и профессиональных навыков, и правил, включая количество игроков и размеры площадок, и многого другого. Прозвучали даже фантастические гипотезы, связанные, например, с гендерной революцией, настигшей, в том числе мировой спорт.

«Это смешанные соревнования и форматы. Например, играют в хоккей женщины, а в воротах стоит мужчина. Вы скажете, такого не может быть никогда! А кто-нибудь лет 15 назад мог предположить, что в соревнованиях по синхронному плаванию будут выступать дуэты? Вряд ли. Но это веление времени и принцип гендерного равенства, которые провозгласил МОК в своей стратегии», - сказал Владимир Леднев.

«Через 15-20 лет мы будем вспоминать хоккей 2022 года и говорить, что это был другой хоккей, и скорости были другими, как сейчас говорим про хоккей 1980-1990-х. В то время нам казалось, что хоккеисты уже играют и катаются не пределе человеческих возможностей. Как оказалось - это далеко не так», - заключил Данила Губкин.