Полный теска петербургского депутата Зинчука сцепился с водителем эвакуатора

В Калининском районе Петербурга, неподалеку от станции метро “Гражданский проспект” произошла драка. У одного из ее участников данные полностью совпадают с данными депутата Заксобрания Алексея Зинчука.

Как сообщает Neva.Today, в Калининском районе около полуночи поступило сообщение полицию о массовой драке недалеко от станции метро “Гражданский проспект”. Согласно предварительной информации, в потасовке было задействовано шесть человек.

Приехавшие на место происшествия полицейские обнаружили двух дерущихся мужчин. Драчуны были доставлены в отдел полиции. Один из них оказался трудовой мигрант, который ранее привлекался к административной ответсвенности.

А вот данные второго мужчины полностью совпадают с данными депутата Заксобрания Алексея Зинчука. Его отпустили из отделения под обязательство о явке.