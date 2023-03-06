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В Петербурге работник продуктового умер после драки с двумя ворами

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© Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

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Кировском районе Петербурга работающий в продуктовом магазине иностранец сцепился с двумя рецидивистами, которые пытались уйти с продуктами не расплатившись. Во время попытки самостоятельно задержать воров, мужчине стало плохо, и он умер.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в воскресенье днем, 5 марта в полицию сообщили о том, что в магазине после драки лежит мужчина в бессознательном состоянии.

Приехавшие на место происшествия сотрудники правопорядка обнаружили труп 39-летнего гражданина одной из сопредельных республик. Умерший находился в федеральном розыске своей страны, а также был сотрудником продуктового магазина.

Выяснилось, что он пытался остановить двух злоумышленников, пытавшихся похитить товар. В ходе потасовке ему стало плохо, после чего он скончался до приезда медиков.

В тот же день полицейские задержали двух подозреваемых в совершении кражи, 1991 и 1992 годов рождения. Оба задержанных ранее были неоднократно судимы.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что иногородний дебошир устроил драку с полицейским у станции метро "Сенная площадь" и был задержан. Против злоумышленника возбудули уголовное дело.

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