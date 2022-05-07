Задержаны избившие школьника на станции «Черная речка»

Полиция задержала двоих молодых людей за избиение школьника на станции метро "Черная речка". Об этом сообщает Мойка78.

Двое школьников встретились с неприятной компанией в вагоне поезда. Компания состояла из двух парней и девушки. Недоброжелатели попросили покурить и вели себя агрессивно и вызывающее. В итоге потерпевший дал им свою электронную сигарету, но обратно получить не смог. Когда школьники и группа молодых людей вышли на станции "Черная речка", к последним присоеденились еще друзья. Один из них ударил ногой по голове школьнику, после к драке присоединились еще двое и начали его избивать.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о грабеже с применением насилия. П подозрению в совершении преступления задержали 18-летнего молодого человека и 16-летнего семиклассника.