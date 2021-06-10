На улице Зайцева мотоцикл врезался в машину полиции

В Петербурге произошло необычное ДТП с участием мотоциклиста и сотрудников полиции. Инцидент произошел 10 июня, в четверг, в Кировском районе города. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области.



В результате столкновения байкера и машины правоохранительных органов двое полицейских пострадали, а также серьезные травмы получил мотоциклист. Авария произошла в 9 часов утра на улице Зайцева около дома №27.

По предварительной информации, полиция на иномарке совершала поворот налево. Однако по встречному направлению двигался мотоцикл марки Kawasaki.

«В результате ДТП мотоциклист получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован. Двое полицейских из патрульного автомобиля получили незначительные травмы. По факту дорожной аварии проводится проверка», — отметили в ведомстве.