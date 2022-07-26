В ДТП с мотоциклом в Петербурге погибли мужчина и женщина

В Пушкинском районе Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие в котором погибли женщина и мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленинградской области.

Страшная авария случилась в понедельник, 25 июля, на Колпинском шоссе около дома 54. В 21:34 спасателям сообщили о столкновении легкового автомобиля марки «Mercedes» и мотоцикла. На место происшествия выехали десять сотрудников МЧС. Также для ликвидации возгорания привлекли две единицы техники. Потушить огонь удалось к 21:55. Однако мотоцикл полностью сгорел.

В ДТП погибли два человека - мужчина и женщина.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге подросток, уходя от полиции на каршеринге попал в ДТП. Юный водитель отреагировал на требовании сотрудника полиции остановиться нажатием на пдаль газа, что в итоге привело к ДТП.