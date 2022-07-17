В Петербурге подросток, уходя от полиции на каршеринге попал в ДТП

В Приморском районе Петербурга компания подростков через чужой акканут завладела каршеринговым автомобилем. Юный водитель отреагировал на требовании сотрудника полиции остановиться нажатием на пдаль газа, что в итоге привело к ДТП. Возбужденно уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в 01:15, 16 июля, в Приморском районе гоода, 17-летний подросток в компании трех своих сверстников завладел каршеринговым “Ниссаном Кашкаем” через чужой аккаунт. На пересечении улиц Вербной и Репищева юный водитель проигнорировал требование сотрудника полиции об остановке и решил скрыться увеличив скорости.

В итоге, выехав на главную дорогу, каршеринг столкнулся с автобусом и перевернулся на газон.

Водитель был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Также получили травмы двое пассажиров по 17 лет. Один из них находится тяжелом состоянии.

Возбужденно уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

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