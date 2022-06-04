В Петербурге в ДТП с каршерингом и мотоциклом пострадал подросток

В ночь с 3 на 4 июня на проспекте Маршала Блюхера в Петербурге произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Есть пострадавшие. Об этом сообщает "Мойка78".

Очевидцы рассказали, что у дома №14 столкнулся мотоцикл и каршеринговый автомобиль. В тяжелом состоянии госпитализировали водителя двухколеснго транспорта. Его пассажира, 13-летнего подростка, увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По словам свидетелей происшествия, водитель машины выезжал с прилегающей территории, где выехать можно только направо, но он поехал прямо, для поворота налево.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.