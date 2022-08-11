В Смольном рассказали, почему разбираться с байкерами на Рубинштейна поручено полицейским

На улице Рубинштейна часто бывает достаточно шумно: там круглосуточно работают бары, а их нетрезвые посетители нередко устраивают шум и дебош посреди ночи. Ко всем прочим нарушениям тишины добавился рев моторов мотоциклов — на улице регулярно стали кататься байкеры. Жители Рубинштейна уже жаловались на это обстоятельство. В комитете по вопросам законности и правопорядка пояснили, что теперь с нарушителями тишины разбирается полиция.

Как рассказал “МК в Питере”, в 2021 году закон о тишине нарушали более двух тысяч раз. Со 2 марта 2022 года, составлять протоколы за подобные нарушение поручено городской полицией.

По мнению чиновников, у представителей правопорядка больше шансов воздействовать на любителей громких звуков. В качестве преимуществ названы наличие особого правового статуса, позволяющего требовать прекращения безобразия и проверять документы, а также особые атрибуты — форменная одежда и служебное оружие.