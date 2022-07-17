В Петербурге пьяный байкер набросился на полицейского и получил огнестрельное ранение

В Невском районе Петербурга пьяного байкера остановил ДПС. Не желая нести ответственность за правонарушения, мотоциклист накинулся на инспектора с отверткой и получил огнестрельное ранение.

Как рассказали в пресс-службе МВД Петербурга, около 02:20, 17 июля, сотрудник ДПС остановил мотоцикл, за рулем которого находился 40-летний пилот. На пассажирском сиденье сидел брат байкера.

Как выяснилось, оба мужчины были пьяны, а у мотоциклиста не было прав. От медосвидетельствования мужчина отказался.

Пока сотрудник полиции составлял протокол о правонарушениях, байкер взял из сумки своего брата отвертку и напал на инспектора. Исходя из Закона «О полиции» инспектор ДПС осуществил предупредительный выстрел. Но он не смогу успокоить буйный пыл байкера. Тогда полицейский был вынужден выстрелить нападавшему в ногу.

Мотоциклисту оказали первую помощь и увезли на карете скорой помощи.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красногвардейском районе Петербурга произошло серьезное ДТП с участием мотоциклистаа и автомобиля.