Мотоциклист разбился об автомобиль на Малой Охте

В Красногвардейском районе Петербурга произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклистаа и автомобиля. Инцидент случился вечером в среду, 6 июля. Об этом рассказали в группе "Мотосолидарность" в социальной сети "ВКонтакте".

Как рассказали очевидцы, мотоцикл "Ямаха" ехал очень быстро и врезался в "Хендэ", поворачивавший с Новочеркасского проспекта на Таллинскую улицу. Мотоцикл оставил в машине вмятину и лишился колеса, а его пилота госпитализировал в Александровскую больницу. При приезде скорой помощи он еще был в сознании.

Автор фото рассказал, что удар был настолько сильный, что автомобиль развернулся два раза по 180 градусов и уперся в "Форд".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Волхове водитель обстрелял мотоциклиста за шум в ночное время. Пострадавшего госпитализировали.