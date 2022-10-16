В ДТП с мотоциклом на Каменноостровском пострадали две девушки и двое несовершеннолетних

В Петербурге мотоцикл после столкновения с машиной сбил несколько пешеходов на тротуаре. Среди пострадавших оказалось двое подростков.

Как сообщает пресс-служба главного управления МВД по Петербургу, в субботу, 15 октября, примерно в 17:54 произошло ДТП у дома №26 по Каменноостровскому проспекту.

Водитель автомобиля “Range Rover” при перестроении столкнулся с мотоциклом “Honda”. Мотоциклист не смог удержать управление и вместе с транспортом вылетел на тротуар, где сбил четверых людей: двух 15-летних парней и двух девушек 21 года и 22 лет соответственно.

Их все, включая мотоциклиста, госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге было возбуждено уголовное дело по факту гибели пятиклассника, который умер в больнице, после того как был сбил автомобилем.