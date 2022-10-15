В Петербурге возбудили уголовное дело по факту смерти школьника в ДТП

В Петербурге было возбуждено уголовное дело по факту гибели пятиклассника, который умер в больнице, после того как был сбил автомобилем.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 13 октября у дома 83 по Кондратьевскому проспекту, иномарка Нyundai solaris, под управлением 59-летней женщины, сбил в зоне нерегулируемого перекрестка, переезжавшего проезжую часть на электросамокате подростка, 2011 года рождения.

Мальчик был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. В медучреждении подросток скончался.

Известно, что водитель иномарки привлекалась в 2022 году за нарушение ПДД 10 раз. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Курортном районе Петербурга был насмерть сбит мужчина, перебегавший через Приморское шоссе.