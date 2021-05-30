В СК Петербурга от женщины поступило письмо о минировании метро и ТЦ

В почтовый ящик СУ СК Санкт-Петербурга поступило письмо от неизвестной женщины о том, что в одном из торговых центров Северной столицы и метрополитене заложена бомба. Из текста стало известно, что ТЦ «Космос» и одна из станций подземки заминированы. Из-за того, что точного адреса станции не было, полицейским пришлось до вечера проверять все метро.

Полицейские прибыли на улицу Типанова и спустились в подземку. Для поисков были привлечены 160 сотрудников и 28 автомобилей. Проверка закончилась к 18 часам вечера. В результате, сотрудники не нашли ничего опасного.

Следователи посмотрели камеры наружного видеонаблюдения и увидели, что письмо о «минировании» положила в почтовый ящик на набережной реки Мойки,86/88, положила неизвестная женщина.