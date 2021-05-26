В Петербурге полицейские за день остановили почти 160 таксистов-нелегалов

В Петербурге полицейские проводят масштабные проверки в сфере таксомоторных перевозок. Предупредительные меры связаны с рядом криминальных происшествий, в которых участвовали таксисты.

За сутки полиция выявила 159 нелегальных такси. Незаконных водителей привлекли к ответственности. Данная информация была предоставлена пресс-службой ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Проверка таки прошла 25 мая во всех районах Северной столицы и Ленинградской области. Сотрудники полиции проверили почти 2 000 автомобилей. В ходе проверки выяснилось, что 163 таксиста выполняли заказы без лицензии.