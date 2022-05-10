В Петербурге ищут домогавшегося до девочки таксиста

17-летнюю девочку домогался таксист. О травмирующем опыте своей племянницы рассказал житель Стрельны.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, девушка поймала ночью такси, чтобы добраться от Думской улицы до дома. 40-летний петербуржец обратился в полицию около двух ночи. Он рассказал правоохранителям о том, что подросток села около половины шестого утра в машину белого цвета в центре города, чтобы добраться до дома на Санкт-Петербургском шоссе. Водитель во время поездки совершил в ее отношении действия сексуального характера.

По факту заявления проводится проверка, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.