Водитель грузовика врезавшегося в маршрутку задержан полицией

После аварии в Пушкинском районе Петербурга в отношении водителя грузового автомобиля возбуждено уголовное дело. ДТП произошло утром во вторник, 29 июня. Грузовик вылетел на встречную полосу и врезался в маршрутное такси с пассажирами в салоне. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП пассажирка с переднего сидения вылетела через лобовое стекло и попала под колеса маршрутки, погибнув на месте. Водителя грузовика задержали на месте по статье 91 УПК РФ.

"По результатам проверки следователями в отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека")”, - отметили в ведомстве.