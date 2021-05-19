В лесополосе Красносельского района мужчина восточной внешности изнасиловал школьницу

В Санкт-Петербурге в Красносельском районе в лесополосе неизвестным была изнасилована 10-летняя школьница. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Во вторник, 18 мая, в отделение полиции от петербурженки поступила информация о том, что ее дочь изнасиловали в лесополосе около дома №22, который находится на улице Адмирала Черокова. Женщина сообщает, что насильником был мужчина восточной внешности, на котором были надеты красная куртка и синие штаны.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.