Сотрудница ПФР пожаловалась на изнасилование в Петербурге

В Красносельском районе Петербурга расследуют заявление об изнасиловании.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 14 мая, в полицию обратилась 30-летняя специалист пенсионного фонда Центрального района. По её словам, в доме 175 по проспекту Ветеранов она подверглась изнасилованию. Она пришла в гости и её изнасиловал 34-летний знакомый.

Оперативная группа "по горячим следам" задержала подозреваемого в преступлении. Неработающего мужчину доставили в отделение, а в отношении него составили административный протокол. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.