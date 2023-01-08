В Красносельском районе "Элина Исаева" развращала школьницу через сеть

Несовершеннолетняя девочка из Красносельского района стала жертвой развращения по переписке. Общение со злоумышленником вовремя остановила мать подростка.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, седьмого января около 19:20 в отделение полиции обратилась 35-летняя гражданка, которая рассказала, что заметила странное общение между ее дочерью и неизвестным с "псевдонимом" "Элина Исаева".

По словам матери, ее 12-летняя дочь через социальные сети получила от злоумышленника сообщения интимного характера. В настоящий момент по факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петерубрг.ру писал, что в Сланцевском районе изнасилованию подверглась несовершеннолетняя девочка. Под подозрение правоохранителей попал уроженец стран ближнего зарубежья.