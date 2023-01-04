В Сланцах за изнасилование подростка задержали мигранта "Артура"

В Сланцевском районе была изнасилована девочка-подросток. Под подозрение попал уроженец стран ближнего зарубежья.
Все произошло со второго на третье января. В ту роковую ночь 15-летняя дочь одной из жительниц Ленобласти стала жертвой изнасилования. Об этом пишет Neva.Today.
По словам женщины, в произошедшем с понедельника на вторник инциденте замешан неизвестный мужчина по имени "Артур". Правоохранительные органы практически сразу задержали подозреваемого.
Прибыв на место происшествия, в квартире на улице Маяковского специалисты нашли 30-летнего мигранта. Мужчину задержали для дальнейших разбирательств.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.