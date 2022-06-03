На улице Лихолетова в парадной изнасиловали 12-летнюю девочку

В Красносельском районе Петербурга ищут насильника. Его жертвой стала 12-летняя девочка.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в правоохранительные органы в четверг, 2 июня, поступило заявление от матери. По её словам, дочка шла по улице, когда дорогу её преградил 18-летний знакомый. Мать рассказала, что он затащил школьницу в парадную, где на лестничной клетке между этажами изнасиловал. Девочка пришла домой после случившегося, но рассказале маме о произошедшем лишь спустя две недели.

Сейчас правоохранители начали проверку, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что две петербурженки заявили о групповом изнасиловании на дамбе в Кронштадте.