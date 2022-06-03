Две петербурженки заявили о групповом изнасиловании на дамбе в Кронштадте

По подозрению в надругательстве над двумя молодыми девушками в Кронштадте задержаны трое иностранцев. Один из них не должен был появляться в России в ближайшие три года.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 21-летняя жительница Кронштадта сообщила о нападении около часа ночи накануне. Она позвонила в единую экстренную службу 112 и рассказала о троих мужчинах, которые принудили к половому акту её и подругу-ровесницу. Все это происходило на дамбе.

Пострадавших девушек отвезли в больницу с характерными травмами, ушибами, ссадинами и подозрением на сотрясение мозга. Полиции удалось догнать у тоннеля дамбы, на внутреннем кольце КАД подозреваемых. Ими оказались трое граждан Узбекистана. В отдел их доставили вместе с изъятыми телефнами, канцелярским нодом и одеждой. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об изнасиловании группой лиц.