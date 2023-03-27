Из-за приснившегося изнасилования петербурженка вызвала полицию и теперь заплатит штраф

Петербурженка заявила в полицию о тройном изнасиловании, которое как выяснилось ей приснилось. За свои сновидения горожанка будет расплачиваться реальными деньгами.

В Петербурге мировой судья Красносельского района привлек к административной ответственности женщину, которая вызвала службы из-за приснившегося изнасилования. В январе этого года горожанка обратилась в полицию и скорую помощь с сообщением, что ее изнасиловали трое мужчин. Но когда девушка отошла от сна она поняла, что изнасилования ей принялись. Однако к тому моменту службы уже были в пути. Об этом пишет Петроград.ру.

На заседания впечатлительная горожанка не пришла. Суд признал девушку виновной в правонарушении по статье 19.13 КоАП РФ (заведомо ложный вызов) и назначил «соне» штраф в размере 1000 рублей.