На КАД пассажир Daewoo Matiz беспричинно открыл стрельбу из окна

В Санкт-Петербурге на КАД вечером 19 февраля произошла стрельба, после которой был пойман житель Красносельского района. Молодой человек пояснил, что так и не понял, зачем начал стрелять в воздух из окна машины.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел около шести вечера в воскресенье. Тогда в экстренные службы поступило сообщение о стрельбе, осуществляемой на КАД из окна автомобиля Daewoo Matiz. Транспортное средство двигалось от проспекта Буденного в сторону улицы Пионерстроя, между Петергофом и поселком Новоселье.

Для поимки злоумышленника было решено ввести план "Перехват". Практически сразу на улице Партизана Германа был остановлен указанный автомобиль под управлением 20-летнего петербуржца. В салоне был найден предмет, похожий на пистолет, и 20-летний неработающий пассажир, который пояснил, что из своего охолощенного пистолета произвел несколько выстрелов вверх. При этом известно, что конфликтов с участниками дорожного движения у молодого человека не было.

Пассажира задержали и поместили в СПСЗЛ. В отношении него был составлен протокол, пистолет изъяли. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что с целью защиты от изнасилования своей знакомой петербуржец открыл стрельбу по мигранту в одном из переходов города.