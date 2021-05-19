Возгорание в доме Басевича ликвидировали

Пожар, произошедший в Доходном доме И.И. Басевича, удалось потушить. Информация о ликвидации возгорания была предоставлена пресс-службой ГУ МЧС по региону. Сообщается, что пожар был потушен в 23:35.

Напомним, о возгорании сотрудникам спасательных служб сообщили в 17:45. Ранг пожара повысили до 1-БИС. Огонь охватил третий, четвертый, пятый, шестой этажи и мансарду. Пламя распространилось на территории площадью 200 квадратных метров. Для ликвидации пожара задействовали 7 единиц спецтехники. С огнем боролись 32 пожарных. Информация о пострадавших не предоставлялась.

Напомним, историческое здание было построено в 1912 году. Более 10 лет назад дом расселили и отключили от коммуникаций.