В Петербурге загорелся дом Басевича

В Петербурге произошел пожар в историческом здании -Доходном доме И.И. Басевича начала XX века. Информация о произошедшем была предоставлена в главке МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило около 6 часов вечера. В 18:48 ранг пожара повысили до 1-БИС. Сообщается, что в здании горит обстановка.

Информации о пострадавших предоставлено не было. Для ликвидации возгорания на место происшествия прибыли 32 сотрудника спасательных служб. В борьбе с огнем задействованы шесть единиц спецтехники.

Здание было построено в 1912 году. Доходный дом проектировал архитектор А.И. Зазерский при участии владельца-инженера-технолога И.И. Басевича.