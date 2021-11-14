В доме Басевича снова тушили пожар

Ранним утром воскресенья, 14 ноября, в доме Басевича на Большой Пушкарской улице, 7 снова произошел пожар. Как сообщили в петербургском главном управлении МЧС, информация о возгорании поступила в 6:55.

Огнем оказались охвачены около 200 квадратных метров нежилого здания. На тушении работали экипажи восьми пожарных машин.

Информации о пострадавших при пожаре в доме Басевича не поступало. На время тушения был заблокирован проезд по Большой Пушкарской улице от Пионерской улицы до улицы Лизы Чайкиной.

Предыдущий пожар произошел в доме Басевича 12 октября. Тогда в нем горела обстановка на площади 10 квадратных метров.