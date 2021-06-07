Пожар на Большой Пушкарской удалось локализовать

В ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в воскресенье, 6 июня, произошло возгорание в одном из домов на Большой Пушкарской. Пожар удалось устранить силами пожарных.

Возгорание произошло в семиэтажном расселенном доме. Здание находится около знаменитого дома Басевича, который не раз охватывало пламя. Как сообщают в главке МЧС Северной столицы и области, пожар охватил площадь в размере 60 квадратных метров. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.

На место происшествия прибыло 26 спасателей, а также 5 единиц пожарной техники.