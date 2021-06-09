Прокуратура Петербурга предлагает законсервировать дом Басевича

В Петербурге обсуждается вопрос о консервации дома Басевича. Соответствующее обращение поступило от Прокуратуры Петроградского района. Специалисты уже начали проверку дома №7 по Большой Пушкарской улице. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры.

Решение будет принято в Комитете имущественных отношений. По мнению экспертов, консервация здания поможет стабилизировать физическое состояние и сохранить сооружение.

Напомним, дом Басевича является историческим объектом для города. Только в текущем году в здании четыре раза случился пожар, последний из которых был на этой неделе.