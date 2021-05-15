На набережной Обводного канала Volkswagen пробил ограждение

В Санкт-Петербурге, в субботу, 15 мая, произошло ДТП с участием автомобилей Volkswagen Tiguan и Kia Optima. Авария произошла на набережной Обводного канала. В результате столкновения один вылетел на обочину и протаранил ограждение.

В сообществе в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы сообщили, что водитель немецкого автомобиля двигался по крайней левой полосе, которая предполагает поворот налево. Однако он поехал прямо, но другой автомобилист из соседнего ряда это не ожидал. В итоге они оба столкнулись.

В описании к выложенному посту автор написал, что удар получился очень сильный, так как высоко. Водителю Volkswagen и его пассажирам понадобилась медицинская помощь.