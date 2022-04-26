Во вторник Петербург стоит в обычных утренних пробках

Утром вторника, 26 апреля, загруженность петербургских дорог близка к обычной. По данным сервиса «Яндекс пробки» на 9:30, трафик в городе оценивается в 5 баллов. К 11:00, как ожидается, интенсивность движения на дорогах снизится до 4 баллов.

Несмотря на низкия уровень загруженности дорог, в Петербурге много ДТП. Аварии произошли на абережной Обводного канала в районе Днепропетровской улицы, на Лиговском проспекте в сторону Невского неподалеку от ТЦ «Галерея», на Невском проспекте при въезде на Казанский мост со стороны Гостиного двора. Ситуацию на Тучковом мосту также осложняет ДТП недалеко от Ждановской набережной.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, сотрудники ДПС сопроводили застрявший в пробке автомобиль с роженицей до перинатального центра.