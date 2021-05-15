В Санкт-Петербурге Тойота создала массовое ДТП на проспекте Сизова

Дорожно-транспортное происшествие с участием трёх машин и столбом случилось в Приморском районе Санкт-Петербурга вчера вечером 14 мая, в пятницу.

Как проинформировали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "Вконтакте", на проспекте Сизова, 24 не разъехались "Тойота Камри", "Лада Ларгус" и "Дэу Матиз". Судя по видеоматериалам, Тойота летела мимо потока в крайнем правом ряду, но не смогла рассчитать расстояние. После того, как машина обогнала "Матиз", она заставил вылететь на газон припаркованный "Ларгус", и затем сама от удара совершила разворот.

"Матизу", по сообщениям очевидцев, тоже досталось, но водитель, можно сказать, оказался везучим: на его машину едва не рухнул столб, который был задет при столкновении. О пострадавших не поступало информации.