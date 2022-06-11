В больнице скончалась девушка, пострадавшая в ДТП с каршерингом на Дворцовой

Пострадавшая в утреннем ДТП у Троицкого моста девушка скончалась в реанимации. Об этом сообщается в группе "Дорожный инспектор" в социальной сети "ВКонтакте".

Авария случилась рано утром 11 июня на Дворцовой набережной. В машине были в момент аварии два молодых человека и девушка. Отмечается, что компания была пьяна. На мотике авто подпрыгнуло и потеряло сцепление с дорогой. Водитель не справился с управлением и врезался в столб. В этот момент там проходили две девушки. Автомобиль задел одну из них - от удара её выбросило в Неву. Девушку спас прохожий. Также в крайне тяжелом состоянии госпитализировали второго пассажира каршеринга. Незначительные ушибы диагностировали у водителя.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводят проверку. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.