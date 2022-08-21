Жители Петербурга просят запретить кареты в центре города

Петербуржцы после недавней аварии с каретой у Исаакиевского собора задумались о своей безопасности. Горожане создали петицию с требованием запретить прогулки на лошадях и повозки в центре Северной столицы.

Как сообщает Neva.Today, ДТП случилось 13 августа. Из-за взорвавшегося салюта лошадь с запряженной каретой испугалась и выбежала на тротуар. Повозкой она умудрилась повредить несколько припаркованных на обочине автомобилей, чуть не сбив случайных прохожих и посетителей летнего кафе.

Горожан данный инцидент возмутил. Петербуржцы составили петицию в которой потребовали запретить кареты в центре или хотя бы регулировать их передвижение по улицам города.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что скачки в центре города успели снять на видео посетители заведения, которое находится на углу Вознесенского проспекта и Малой Морской улицы. Карета врезалась в столбы, сбила людей, а также задела несколько припаркованных машин.